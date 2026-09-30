Alerta por fraude “SIM swapping” en Chile: Subtel registra cerca de 700 reclamos y evalúa mayor certificación de identidad

Una peligrosa y silenciosa maniobra de ciberfraude encendió las alarmas en el sector de las telecomunicaciones en Chile. Se trata del SIM swapping —catalogado formalmente por la industria como casos de “portabilidad no reconocida”—, delito que en lo que va del año 2026 acumula cerca de 700 reclamos ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), empujando a la autoridad a evaluar medidas más estrictas de validación de identidad para estos trámites.

El modus operandi se inicia cuando un delincuente, utilizando datos personales obtenidos previamente en maniobras de engaño o phishing, solicita a la compañía telefónica un duplicado del chip a nombre de la víctima. Al emitirse la nueva tarjeta SIM, el teléfono original pierde repentinamente la conexión. “Cuando el operador entrega ese duplicado, el teléfono de la víctima queda sin conexión a celular. Ahí los delincuentes empiezan a reiniciar claves de los bancos y toman control de las cuentas”, explicó Alejandro Reid, doctor en Comunicación y académico de la Universidad de los Andes.

Recomendaciones para no caer en el fraude

El especialista enfatizó que el SIM swapping actúa como un “delito de segundo nivel”, por lo que es vital prevenir la entrega de información en sitios web no verificados. Ante la pérdida repentina e inusitada de señal celular en el equipo, expertos aconsejan comunicarse de inmediato con la empresa proveedora a través de otra vía para verificar el estado de la línea y solicitar el bloqueo preventivo del SIM ante cualquier sospecha.