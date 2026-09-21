Rotary Club Terke Aonik realiza donaciones al CESFAM Mateo Bencur y al Hogar de Cristo en Punta Arenas

El Rotary Club Terke Aonik de Punta Arenas concretó dos aportes sociales en la comuna destinados a apoyar a familias en vulnerabilidad y a personas en situación de calle.

La primera entrega se coordinó con el área de Asistencia Social del CESFAM Dr. Mateo Bencur y consistió en tres canastas familiares para pacientes prioritarios del recinto de salud. Por otra parte, la institución entregó 40 pares de calcetines a la Hospedería del Hogar de Cristo, como parte de una campaña de recolección de vestimenta de abrigo que logró reunir 200 pares gracias a la comunidad.

La presidenta del club, Mery Ruiz, destacó el compromiso de los 16 socios de la agrupación y adelantó que próximamente realizarán una jornada sobre nutrición y salud junto a la Agrupación de Amigos del Parkinson.