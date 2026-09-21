Conmemoran los 200 años de la anexión de Chiloé a Chile y su nexo histórico con Magallanes en Gala Bicentenario

En el marco de la celebración del Bicentenario de la incorporación del archipiélago de Chiloé al territorio nacional tras la firma del Tratado de Tantauco en 1826, se llevó a cabo la Gala Bicentenario de Chiloé 2026 en el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas. El encuentro fue organizado de manera conjunta por el Centro Hijos de Chiloé de Punta Arenas y la Corporación Cultural, de Desarrollo e Innovación de Chiloé.

La ceremonia conmemoró el hito histórico que selló el fin del dominio español en la zona, vinculándolo con la posterior travesía de la Goleta Ancud en 1843, navío que tomó posesión del Estrecho de Magallanes e incorporó las tierras australes a la soberanía chilena.

Durante la jornada se hicieron presentes altas autoridades nacionales y locales, entre ellas el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado Andrade; el gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies Añón; el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez; el alcalde de Castro, Baltazar Elgueta Cheuquipil; y dirigentes sociales e institucionales.

Soberanía y proyección estratégica

Al tomar la palabra, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la trascendencia geopolítica de la gesta iniciada en el archipiélago chilote: “Esta anexión de Chiloé a Chile significa lo que hoy estamos viviendo: un país tricontinental, un país antártico, un país que controla el estrecho de Magallanes en todas sus orillas y garantiza la libre circulación de los buques en todo el mundo”.

Por su parte, el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, subrayó el valor del aporte cultural y humano de la comunidad insular en el desarrollo del territorio austral: “Hace 200 años Chiloé se incorporó a Chile y desde entonces su historia, su gente y su identidad han sido parte inseparable de nuestra nación (…). La historia de Magallanes no se entiende plenamente sin el aporte de Chiloé”.

En esa misma línea, el presidente del Centro Hijos de Chiloé de Punta Arenas, Faustino Aguilar, hizo hincapié en el esfuerzo de los navegantes de la Goleta Ancud durante su travesía de cuatro meses en 1843: “Fueron cuatro meses de esa travesía donde los marineros de nuestra patria no pensaron en rendirse, solo lograr lo que hoy día tenemos: tomar posesión de estas tierras”.

Cooperación e integración austral

El alcalde de Castro, Baltazar Elgueta, enfatizó que la relación entre la isla y la zona magallánica va más allá de dos fronteras geográficas administrativas: “Hablar de Chiloé y Magallanes no es hablar simplemente de dos territorios del sur de Chile; es hablar de una historia compartida construida por generaciones de hombres y mujeres que navegaron estos mares, formaron familias, levantaron barrios y trabajaron”.

Asimismo, el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, abogó por fortalecer los lazos marítimos y la conectividad directa entre ambos puntos territoriales.

Finalmente, el presidente de la Corporación Cultural, de Desarrollo e Innovación de Chiloé, Danilo Pozo, explicó que esta velada representa el puntapié inicial de una agenda descentralizada que abarcará comunas como Porvenir, Puerto Natales, San Gregorio, Cabo de Hornos y Punta Arenas. El programa contempla la realización de seminarios, conversatorios, presentaciones musicales, lanzamientos de libros y exhibición de documentales para fortalecer la memoria e identidad regional en establecimientos educativos y en la comunidad en general.