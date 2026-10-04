CyberMonday 2026 arranca este lunes con 514 marcas y proyección de crecimiento en ventas electrónicas

A partir de las 00:00 horas de este lunes 5 de octubre arranca oficialmente una nueva versión del CyberMonday 2026, el evento de comercio electrónico coordinado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). La cita de compras digitales se extenderá de forma continua hasta las 23:59 horas del miércoles 7 de octubre, reuniendo a un total de 514 marcas participantes.

En la antesala del inicio, la firma de soluciones de pago Klap proyectó que el volumen de ventas procesadas a través de sus comercios afiliados podría crecer hasta un 28% en comparación con la edición de 2025. El comportamiento histórico de los usuarios refleja que durante estas jornadas el ticket promedio de compra tiende a duplicarse —pasando de $24.510 a $51.060—, con fuertes expansiones en rubros como tecnología y computación (+1.011%), calzado (+810%) y vestuario deportivo.

Recomendaciones para compradores en Magallanes

Para los usuarios que realicen sus compras desde la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, los especialistas remarcan que el valor ofertado del producto es solo un factor de la ecuación. Dadas las particularidades logísticas de la zona austral, resulta indispensable revisar el costo final de envío, la cobertura efectiva hacia cada comuna y los plazos de entrega proyectados.

Un valor de despacho elevado o demoras excesivas en la llegada del paquete pueden restarle atractivo a un descuento aparente. Por ello, se aconseja verificar el precio total del carrito antes de realizar la transacción, corroborar el stock y conservar siempre los comprobantes y correos de confirmación ante posibles reclamos.