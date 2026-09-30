Dos chilenas figuran entre las 100 personas más influyentes del mundo en la lista TIME100 Next 2026

Un histórico hito para el liderazgo femenino chileno se confirmó este miércoles 30 de septiembre, luego de que la prestigiosa revista estadounidense TIME revelara la nómina oficial del TIME100 Next 2026. El listado, que destaca a las 100 estrellas emergentes e innovadores más influyentes que están transformando el futuro a nivel global, incluyó este año a dos profesionales chilenas: Isidora Uribe Silva y Cristina Etcheberry.

La publicación internacional reúne a personalidades de la cultura, el deporte, el activismo y los negocios, encomendando perfiles especiales a destacadas figuras globales. En el caso de la delegación chilena, la nómina resalta a dos mujeres que, desde veredas distintas como los derechos sociales y la tecnología financiera, están marcando la pauta de la próxima generación de liderazgo.

Activismo e innovación con sello nacional

Isidora Uribe Silva, activista nacida con parálisis cerebral y creadora de la plataforma Encuentra Tu Lugar, fue presentada en la revista por la Directora Ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell. Uribe, quien fue embajadora de Teletón en 2011 y una de las Jóvenes Líderes de la ONU para los ODS, fue destacada por derribar barreras en la educación, el empleo y la inclusión de personas con discapacidad.

Por su parte, Cristina Etcheberry (32 años) fue reconocida por su rol como cofundadora y CEO de Toku, una startup tecnológica que gestiona cerca de US$8.000 millones anuales en pagos recurrentes para gigantes como Zurich y Chevrolet. La publicación subrayó el hito logrado en 2025, cuando Toku levantó una ronda Serie A por US$48 millones —récord para una empresa liderada por una mujer en Latinoamérica—, además del desarrollo de un innovador agente de Inteligencia Artificial para la gestión de cobros en México, Brasil y Chile.