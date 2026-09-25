Volkswagen y Audi retiran 2,16 millones de vehículos en el mundo por falla técnica en la dirección

Un masivo llamado a revisión e inspección técnica enfrenta el gigante automotriz Volkswagen (VW) y su filial de alta gama Audi, tras detectarse una falla potencial en el sistema de dirección asistida que afecta a 2,16 millones de vehículos en todo el mundo.

De acuerdo con los antecedentes informados por la Autoridad Federal del Transporte Vehicular de Alemania (KBA, por sus siglas en alemán), la problemática radica en el eventual desgaste y corrosión de los tornillos que sujetan la caja de dirección. Esta condición, provocada por la acumulación de humedad con el paso del tiempo, podría derivar en el daño progresivo del componente o, en situaciones extremas, provocar la pérdida total del control del volante por parte del conductor.

Modelos afectados y alcance de la medida

Solo en Alemania, la medida alcanza a casi un millón de unidades. La nómina de vehículos involucrados abarca a los modelos Volkswagen Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy y Golf fabricados en el periodo comprendido entre el 24 de septiembre de 2013 y el 1 de julio de 2024 (cerca de 900.000 unidades en dicho país). Por su parte, la firma Audi sumará el retiro de 700.000 unidades del modelo Q3 a nivel global.

Para solucionar el inconveniente, las concesionarias y talleres oficiales de la marca procederán a sustituir las piezas por tornillos de alta resistencia anticorrosiva sin costo para los propietarios. Hasta el momento, el consorcio automotriz alemán confirmó que no existen registros de accidentes o personas lesionadas producto de este desperfecto técnico.