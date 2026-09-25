Seremi de Transportes tilda de “inaceptable” agresión de chofer de TransAlerce a joven con discapacidad y exige informe a la empresa

Un enérgico rechazo manifestó el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Allan Stowhas, tras la difusión de un registro audiovisual que da cuenta de la agresión perpetrada por un conductor de la línea de microbuses TransAlerce en contra de un joven con discapacidad.

La autoridad regional confirmó que tomó conocimiento del grave hecho a través de las imágenes viralizadas en medios de comunicación y redes sociales, disponiendo la apertura de un requerimiento formal hacia la empresa operadora para determinar las responsabilidades administrativas y laborales correspondientes. “Dada la gravedad de lo que se ve en los videos, hemos pedido la información al operador TransAlerce para que nos informe exactamente cuáles son las acciones que están tomando al respecto”, sostuvo Stowhas.

Exigencia de conducta intachable e intervención administrativa

El Seremi enfatizó que este tipo de agresiones vulnera directamente los términos operativos y contractuales que rigen al transporte público regulado. “De haber una denuncia formal, vamos a intervenir directamente como Secretaría Regional. Nos parece de suma gravedad que este tipo de acciones estén ocurriendo en el transporte público; son absolutamente inaceptables”, aseveró la autoridad.

Asimismo, Stowhas recordó que los contratos vigentes obligan a las empresas concesionarias a fiscalizar y garantizar un trato digno hacia los pasajeros: “Dentro del contrato de la empresa se exige mantener una conducta intachable, no solo en su presentación personal, sino fundamentalmente en su comportamiento”. La Seremi evaluará en los próximos días las eventuales sanciones o acciones legales a seguir en conjunto con el operador.