Decretan prisión preventiva para sujeto acusado de violar a menor en Punta Arenas

En prisión preventiva quedó un ciudadano extranjero imputado por el delito de violación impropia en carácter de reiterado, cometido en contra de una víctima menor de 14 años en la comuna de Punta Arenas.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia de formalización, los hechos habrían ocurrido durante el mes de septiembre en el domicilio de la víctima, aprovechando momentos en que ambos se encontraban a solas.

Tras la ampliación de la detención concedida el pasado jueves, la Fiscalía presentó pruebas periciales y testimoniales que dieron cuenta de la gravedad de los hechos y la veracidad del relato. Ante esto, la fiscal Katherina Aranis solicitó la máxima medida cautelar.

La Magistrada Paula Stange acogió la petición del Ministerio Público, decretando la prisión preventiva del sujeto por considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad, de la víctima y ante un eventual peligro de fuga.

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.