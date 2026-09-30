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Justicia condena a Weatherford a pagar millonaria indemnización por despido injustificado de chofer

El Juzgado del Trabajo de Punta Arenas ordenó el pago de más de $60 millones a un trabajador desvinculado tras dar positivo en un examen preventivo de alcotest.

Fernando Cumare
Fernando Cumare

El Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas acogió la demanda por despido injustificado e indebido interpuesta por el chofer operador Christian Leiva Calisto en contra de su exempleadora, la empresa contratista Industrial Weatherford International de Chile S.A.

El dictamen judicial ordenó a la firma el pago de una indemnización superior a los 60 millones de pesos por concepto de años de servicio y recargos legales. Asimismo, la justicia fijó la responsabilidad subsidiaria de ENAP Magallanes respecto del pago por años de servicio en caso de que la contratista no cumpla con la obligación.

Las razones del fallo laboral

La desvinculación ocurrió en octubre de 2025, luego de que el trabajador arrojara un resultado de 0,30 g/l de alcohol en un examen preventivo tomado al ingresar a la base de la empresa. Con ese antecedente, Weatherford aplicó el despido invocando las causales de incumplimiento grave e imprudencia temeraria.

Sin embargo, el tribunal determinó que la sanción aplicada fue desproporcionada e indebida. Entre los argumentos principales de la resolución destacan:

  • Efecto preventivo: El trabajador fue detectado en la garita de acceso y no alcanzó a realizar funciones ni a operar maquinaria.

  • Trayectoria intachable: La empresa no consideró que el operario registraba más de nueve años de servicios continuos sin antecedentes disciplinarios.

  • Desproporción: El propio reglamento interno contemplaba evaluaciones previas antes de aplicar la medida más gravosa para ese nivel de marcaje.

Al respecto, el abogado querellante Ramón Ibáñez señaló que durante el juicio se presentó abundante prueba que dio cuenta de fallas en el dispositivo de medición, valorando que el tribunal ponderara los antecedentes para declarar indebida la desvinculación y ordenar las compensaciones legales.

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