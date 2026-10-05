Amplían detención de imputado por homicidio frustrado en Punta Arenas

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas declaró legal la detención de un sujeto identificado formalmente en la audiencia como Javier Antonio López Vera (causa ingresada a nombre de Ignacio Araya), acusado de agredir gravemente a un hombre en Avenida Independencia.

Según expuso la Fiscalía, la detención se concretó durante la madrugada luego de que la conviviente del imputado alertara a las autoridades.

La mujer relató que el sujeto llegó al domicilio con manchas de sangre en sus manos y confesó haber atacado a una persona. Tras el aviso, personal de Carabineros acudió al sector y halló al afectado, identificado como Daniel Bahamondes Moreno, tendido en el suelo con severas lesiones.

La víctima fue trasladada de urgencia al centro asistencial local, donde se confirmó que presenta múltiples fracturas en el cráneo y lesiones de carácter grave. En tanto, registros de cámaras de seguridad del sector captaron el momento en que el agresor derriba y golpea reiteradamente a la víctima con puños y patadas.

A solicitud del Ministerio Público, la magistrada decretó la ampliación de la detención por 48 horas. La medida busca recopilar mayores antecedentes, peritajes del OS9 y Labocar, y evaluar la evolución médica de la víctima para definir si el caso se formalizará por homicidio frustrado o lesiones graves.

Finalmente la audiencia de formalización de la investigación quedó programada para el miércoles 7 de octubre a las 10:00 horas, tiempo en el cual el imputado permanecerá en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas.