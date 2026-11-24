Con prohibición de ingresar al Parque Nacional Torres del Paine, arraigo nacional y firma mensual quedaron C.G.G.J., de 44 años, y K.G.R.C., de 45, tras ser formalizados este martes en el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales por robo con fuerza en bienes nacionales de uso público. El hombre también fue imputado por porte de arma cortopunzante.

Según expuso la fiscal Lorena Mena, el delito ocurrió el lunes en el estacionamiento del camping Pehoé. Un turista suizo sorprendió a C.G.G.J. forzando su vehículo y sustrayendo una mochila avaluada en mil dólares. El sospechoso escapó en un automóvil rojo arrendado donde lo esperaba K.G.R.C., pero la víctima fotografió la patente.

Gracias a ese registro y al cierre perimetral coordinado entre la Tenencia Temporal Torres del Paine y el Retén Cerro Guido, Carabineros interceptó el móvil a menos de una hora del ilícito en la ruta Y-290, incautando una cortapluma entre los asientos. Minutos antes, un conductor de tours encontró la mochila en una cuneta y la entregó a Conaf para su devolución.

La magistrada acogió las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía —que advirtió sobre el peligro de fuga de ambos imputados, residentes fuera de la región— y fijó un plazo de investigación de 60 días.