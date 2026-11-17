El exalcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimica, intervino en la polémica generada tras el fallecimiento de una paciente en el SAR Dr. Juan Damianovic, enfatizando que la solución estructural para la atención de emergencias en el sector sur de la ciudad exige instalar una base del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) equipada y financiada.

Según explicó la exautoridad comunal, dotar al recinto de un vehículo de traslado resulta insuficiente frente a la demanda asistencial de la zona.

“No se trata solo de una ambulancia. La ambulancia tiene que tener una implementación especial, tiene que tener personal, entiendo sobre 10 personas”, puntualizó Mimica al detallar los estándares operativos que requiere una unidad resolutiva.

Respecto del origen del problema, advirtió que los ajustes fiscales han trabado la ejecución de los acuerdos institucionales vigentes.

“Existe un convenio firmado entre el Gobierno Regional y (Servicio) Salud, pero se han recortado los presupuestos y yo creo que ahí está el quid del asunto”, sostuvo, subrayando que es indispensable contar con los fondos para levantar dicha base.

Sobre el deceso que detonó el debate público, Mimica precisó las circunstancias clínicas del suceso para contextualizar la labor de los equipos locales. “Desafortunadamente la señora que falleció producto de un ataque cardíaco hubiera ocurrido teniendo el SAMU o hubiera ocurrido si esto pasa en la clínica o en el hospital, porque ella estaba en el baño del SAR Damianovic y se le prestaron las urgencias necesarias y no fue posible recuperarla”, afirmó.

Finalmente, llamó a resguardar el financiamiento sanitario regional: “Es necesario que no se sigan recortando los recursos para la salud y fundamentalmente para esta salud primaria y de urgencia”.