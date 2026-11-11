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CDE se querella contra receptora judicial en Punta Arenas

La funcionaria certificó notificaciones a una persona que no estaba en la región para hacer avanzar un juicio civil.

Fernando Cumare
Fernando Cumare

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas contra la receptora judicial Patricia Reinike, acusada como presunta autora de falsificación reiterada de instrumento público.

De acuerdo con la acción judicial, la funcionaria aseguró haber notificado de manera personal y requerido de pago al representante de una empresa demandada en dos ocasiones. No obstante, los antecedentes acreditaron que la persona no se encontraba en la Región de Magallanes durante esas fechas.

La receptora no entregó documentos ni dejó avisos en el domicilio, lo que permitió que el juicio civil avanzara de forma irregular. Sobre la gravedad del hecho, el procurador fiscal de Punta Arenas, Claudio Benavides, recalcó que la imputada “faltó a la verdad e infringió los deberes de su cargo, el que consiste precisamente en actuar como ministra de fe encargada de practicar las notificaciones y diligencias encomendadas por los tribunales de justicia”.

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