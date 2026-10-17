Condenan a cuatro años de cárcel efectiva a autor de millonario robo de caja fuerte en el sector sur de Punta Arenas

Este viernes se dio a conocer la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Punta Arenas en contra de Sebastián Chávez Lazcano, imputado como autor del millonario robo perpetrado en una vivienda particular ubicada en el sector sur de la capital regional de Magallanes.

Tras la aprobación de un procedimiento abreviado en el que el imputado aceptó plenamente los cargos, la justicia lo condenó a la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, la cual deberá cumplir de manera efectiva en las dependencias del Centro de Cumplimiento Penitenciario de la comuna.

Sustracción de caja fuerte y peritajes clave

La causa fue dirigida por el fiscal Oliver Rammsy e investigó el delito ocurrido en un inmueble de calle 18 de Septiembre. De acuerdo con el sostenimiento de la acusación del Ministerio Público, Chávez Lazcano escaló el cierre perimetral de la propiedad e ingresó al domicilio para apoderarse de una caja fuerte que contenía cerca de $28 millones, entre dinero en efectivo y valiosas joyas de oro, para posteriormente darse a la fuga.

El fiscal Rammsy destacó que la contundencia de las pruebas acumuladas y las diligencias desarrolladas por las unidades policiales permitieron sustentar de manera sólida la acusación por robo en lugar habitado. El fallo leído estableció además que al condenado se le abonará el tiempo ininterrumpido que permaneció bajo la medida cautelar de prisión preventiva, dando cierre definitivo al caso que causó conmoción vecinal.