Condenan a médico del SAR Juan Damianovic por abuso sexual contra funcionaria de salud en Punta Arenas

El Juzgado de Garantía condenó a un médico a una pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo por el delito de abuso sexual por sorpresa cometido en contra de una funcionaria de la salud.

El hecho se registró el 15 de febrero de 2024 al interior del SAR Juan Damianovic, en circunstancias en que la víctima, quien se desempeñaba como técnico en enfermería (tens), cumplía turno junto al profesional. En el recinto, el facultativo ejecutó actos de significación sexual de forma sorpresiva. El fiscal Fernando Dobson explicó que las acciones fueron consideradas de connotación sexual “en consideración también a ciertas conductas previas que había desplegado el médico con la referida víctima”.

Por cumplir con los requisitos legales, el tribunal sustituyó el cumplimiento efectivo de la cárcel por la pena de remisión condicional por el lapso de un año, debiendo quedar sujeto al control del Centro de Reinserción Social de Gendarmería. Junto con la sentencia principal, se decretó la prohibición de acercarse a la denunciante, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio por un año, además de la suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena y el ingreso de su huella genética al registro nacional del Servicio Médico Legal.

En el mismo proceso simplificado, el profesional resultó absuelto de una segunda denuncia por hechos similares presentada por otra trabajadora del recinto asistencial.