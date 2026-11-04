Futuro Archivo y Biblioteca Regional de Magallanes alcanza un 75% de avance y proyecta el fin de sus faenas para el primer semestre

La recuperación del casco histórico de Punta Arenas suma un hito crucial. Las faenas de restauración y habilitación del futuro Archivo y Biblioteca Regional de Magallanes ya registran un 75% de avance físico y financiero, consolidando la metamorfosis del centenario complejo penitenciario en un moderno recinto cívico y cultural.

El proyecto, cuya finalización de obras civiles está prevista entre abril y mayo del próximo año, contempla una inversión de 36.500 millones de pesos. El financiamiento es coejecutado por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena —que aporta el 72% de los recursos mediante el FNDR— y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), a cargo del 28% restante.

Rescate de un Monumento Nacional

Durante una visita técnica de inspección a los pabellones en intervención, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, destacó la trascendencia arquitectónica del inmueble levantado a fines del siglo XIX:

“La verdad que una obra maravillosa, una obra muy especial. No existen dos edificios iguales en nuestro país, podemos decir en el mundo. Aquí se puede respirar un poco lo que es la historia de la obra pública chilena. Este edificio, que por más de 100 años funcionó como cárcel, que fue declarado Monumento Nacional, en 1898 inició su operación (…). Está logrando el traer de nuevo a la vida este patrimonio de la región para beneficio de todos los magallánicos”.

El conjunto arquitectónico comprende la refacción estructural y puesta en valor de los antiguos módulos carcelarios y de la casa patrimonial contigua, preservando la memoria material del penal bajo estrictos estándares de conservación histórica y eficiencia constructiva.

Habilitación e implementación en paralelo

Tras la entrega física de la infraestructura por parte de la Dirección de Arquitectura del MOP, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural asumirá la administración del recinto para dar inicio a la etapa de habilitación operativa, dotación de mobiliario y sistemas de seguridad.

El director regional del Serpat, Pablo Quercia, explicó que los equipos técnicos ya trabajan en la planificación de esta fase previa a la apertura pública:

“Nos entregan el edificio para explotación. Nosotros, antes de iniciar el proceso de funcionamiento, tenemos que implementar el edificio y estamos trabajando para eso. Estamos habilitando a nivel de planimetría todas las necesidades de cámaras de seguridad, las mismas dependencias, los mismos mobiliarios y todo lo que corresponde para que pueda entrar en funcionamiento”.

Quercia puntualizó que el despliegue del Archivo Regional y de la Biblioteca Pública no se efectuará por etapas separadas, sino que “van en paralelo, van los dos en paralelo”, garantizando un acceso integral desde su puesta en régimen.

Un nuevo polo cultural y de encuentro ciudadano

El futuro complejo no solo salvaguardará los fondos documentales, protocolos notariales y testimonios archivísticos que narran el origen y evolución de Magallanes, sino que también democratizará el acceso al conocimiento con un acervo inicial que superará los 4.000 títulos bibliográficos.

A este equipamiento se sumarán un auditorio de alta capacidad y diversas salas de exhibición temporal y permanente, respondiendo a la histórica demanda de la comunidad local por infraestructura idónea para el teatro, la música, las artes visuales y la reflexión académica en el extremo sur del país.