Condenan a sujeto por violaciones reiteradas a menor en Porvenir: Cumplirá tres años de libertad asistida especial

En una audiencia pública llevada a cabo por el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Punta Arenas, se dio lectura a la sentencia condenatoria en contra de un imputado de actuales 21 años —cuya identidad se mantiene en reserva por haber sido menor de edad al momento de los hechos— por delitos sexuales cometidos en la comuna de Porvenir.

El tribunal resolvió condenar al sujeto como autor de los delitos consumados y reiterados de violación de menor de 14 años. Atendido su marco etario al momento de los ataques, los jueces aplicaron la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, desestimando la pena de cárcel efectiva y fijando en su lugar la sanción de tres años de libertad asistida especial, bajo la supervisión del Servicio Nacional de Reintegración Social Juvenil.

Agresiones continuadas y secuelas

Según la acusación presentada por el Ministerio Público, los graves hechos ocurrieron de forma reiterada entre los años 2019 y 2021 en una vivienda compartida en Porvenir. En dicho inmueble, el agresor sometió de forma constante a la víctima a agresiones sexuales y abusos, generándole trauma físico grave y secuelas crónicas constatadas por peritajes médicos y forenses.

En el mismo fallo, el tribunal resolvió absolver al acusado de los cargos por el delito de abuso sexual de menor de 14 años por la prescripción de la acción penal. Como medida de protección, se impuso al condenado la prohibición absoluta de acercarse y comunicarse con la víctima por dos años, advirtiendo que cualquier incumplimiento derivará en el agravamiento de las sanciones.