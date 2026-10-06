Condenan con multas y orden de alejamiento a joven que agredió a su pareja

Sancionado al pago de multas pecuniarias y con la prohibición absoluta de acercarse o contactarse con la víctima durante dos años quedó un hombre de 26 años de edad, luego de admitir su responsabilidad en un episodio de violencia intrafamiliar y agresiones físicas ocurrido en un inmueble del pasaje Isla Wood, en Punta Arenas.

El procedimiento policial se desencadenó durante la madrugada tras un llamado de auxilio recibido por Carabineros. En la vivienda, el sujeto sostuvo una acalorada discusión con su conviviente, propinándole golpes de puño y pie en diversas partes del cuerpo, agresión que repitió al menos en tres oportunidades durante la noche. Al lugar acudió una amiga de la víctima con la intención de prestarle auxilio, resultando también atacada por el individuo. Ambos casos fueron derivados a un centro asistencial, donde se constataron lesiones de carácter leve.

Sentencia inmediata y medidas de protección

En la audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la fiscal Johana Irribarra formalizó el requerimiento mediante procedimiento simplificado. Al haber aceptado los cargos imputados, la magistrada Mónica Mancilla dictó sentencia de forma inmediata.

Por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), el tribunal impuso una multa de 2 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) junto a la prohibición de acercamiento por dos años. En tanto, por la falta de lesiones leves en contra de la segunda afectada, se fijó una multa de un tercio de UTM, concediendo un plazo de 90 días para el pago de las sanciones. Asimismo, la jueza ordenó el resguardo de Carabineros para que la víctima pueda retirar sus pertenencias desde el domicilio compartido de forma segura.