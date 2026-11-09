Colisión en Avenida España con Croacia termina con un vehículo sobre dependencias de Edelmag

Daños materiales en ambos móviles y en infraestructura de servicios básicos dejó un accidente de tránsito registrado en la intersección de Avenida España y calle Croacia, en el sector céntrico de Punta Arenas.

El hecho involucró a una camioneta Hyundai Porter y a un vehículo menor, los cuales colisionaron en el cruce de ambas arterias por circunstancias que forman parte de la indagatoria en el lugar.

Tras el impacto, uno de los automóviles involucrados se desvió de la calzada y terminó su trayectoria contra las instalaciones pertenecientes a la empresa eléctrica Edelmag, registrándose daños visibles en la estructura perimetral.

Pese a la fuerza de la colisión, no se reportaron personas lesionadas. Personal de Seguridad Municipal concurrió a la intersección para controlar el tránsito, resguardar el área afectada y verificar los antecedentes de los conductores involucrados.