Gobierno confirma alza de $40 en combustibles e ingresará proyecto para poner tope de $20 a futuras variaciones

El presidente de la República, José Antonio Kast, confirmó que el reajuste semanal de los combustibles alcanzará los $40 por litro tanto para las gasolinas como para el petróleo diésel, ajuste que se hará efectivo este jueves tras el informe oficial de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

La confirmación se dio tras el Comité Político Ampliado en La Moneda, luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantara que el Ejecutivo apuntaba al mínimo técnico permitido por los parámetros del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). Desde el Ejecutivo revelaron además que entre agosto y octubre el Fisco ha desembolsado cerca de $1,1 billones para mitigar las tarifas, destinándose unos $860 mil millones exclusivamente al subsidio del diésel, donde el Estado cubre actualmente $170 por litro.

Para frenar la escalada inflacionaria en los bolsillos de la ciudadanía, el mandatario anunció el envío de un proyecto de ley con discusión inmediata que busca fijar un tope máximo de variación: “Contamos con el apoyo de los jefes de bancada para que cualquier alza en los próximos 90 días no supere el techo de $20 tanto en bencinas como diésel. Es un esfuerzo fiscal muy importante, pero va a garantizar estabilidad para los transportistas y las familias”, sostuvo.

El anuncio gubernamental se produce en medio de un clima de tensión con los gremios del transporte de carga, quienes durante las últimas jornadas han protagonizado movilizaciones y bloqueos parciales en rutas de Los Ángeles, Victoria, Osorno y Curicó, exigiendo la revisión del Mepco y la eliminación del impuesto específico ante lo que constituye el sexto incremento consecutivo informado por la estatal.