Conductor ebrio y sin licencia queda con arresto nocturno tras choque en Costanera de Punta Arenas

Con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de conducir y obtener licencia quedó Patricio Hernán Zúñiga Villegas, tras ser formalizado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por conducción en estado de ebriedad sin licencia y con resultado de lesiones graves.

El accidente ocurrió cerca de las 21:36 horas del sábado en avenida Costanera del Estrecho con calle Boliviana. Según expuso la Fiscalía, el imputado manejaba un Subaru Impreza blanco a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol (0,96 gramos por litro de sangre), cuando perdió el control e impactó contra el bandejón central.

“El vehículo era conducido por una persona en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, por lo que al llegar a calle Boliviana pierde el control, impacta con la berma y las personas que acompañaban al conductor salen eyectadas desde el vehículo”, explicó la fiscal Wendoline Acuña.

A raíz del impacto, un hombre resultó con fracturas graves y una mujer permanece hospitalizada con diagnóstico reservado. El tribunal fijó un plazo de 90 días para la investigación, a la espera de los peritajes de la SIAT de Carabineros y del Servicio Médico Legal.