Coro de AGACI emociona con repertorio popular en Punta Arenas y abre convocatoria sin audiciones para sumar nuevas voces

En la calidez acústica de un templo parroquial de Punta Arenas, las voces de la Agrupación de Amigos de los Ciegos (AGACI) transformaron la jornada de este domingo 15 de noviembre en una demostración de disciplina, memoria afectiva y superación artística. Con un programa estructurado en ocho piezas —tres interpretaciones grupales, cuatro intervenciones solistas y un dúo de apertura—, el coro cautivó a los asistentes mediante un repertorio popular de los años sesenta y ochenta, seleccionado especialmente a partir de los gustos musicales de sus propios integrantes.
Nacido en 2022 como un espacio de encuentro e inclusión cultural en la capital de Magallanes, el conjunto atraviesa desde agosto pasado una nueva etapa formativa bajo la batuta de Diego Ochoa, profesor de música formado en la Universidad de Playa Ancha. El desafío no ha sido menor: articular un elenco intergeneracional donde convergen jóvenes y personas mayores con diversas capacidades, logrando en apenas un cuatrimestre una cohesión escénica y vocal que sorprendió incluso a su propio director.
“En cuatro meses el avance ha sido brutal. Han mejorado bastante en técnica, en la confianza y seguridad para enfrentar el repertorio, así que estoy muy contento con el resultado que dieron hoy”, enfatizó Diego Ochoa, director del Coro de AGACI, tras concluir la presentación.
Para los protagonistas sobre el escenario, el aplauso del público representó la confirmación de un esfuerzo sostenido. Paula Coronado, integrante histórica de la agrupación desde su fundación hace cuatro años, valoró el crecimiento técnico experimentado durante este semestre. “Fue súper bonita, fue lo que esperábamos o mucho más. Se nota el avance que hemos hecho; tuvimos un buen profesor anteriormente, que fue el profe Nicolás, y ahora con el profe Diego ya nos estamos perfeccionando un poco más”, señaló la coreuta con evidente emoción.
Puertas abiertas para el ciclo 2027
Más allá del balance artístico de esta jornada dominical, la presentación sirvió como plataforma para proyectar el crecimiento de la agrupación hacia la próxima temporada. Desde la dirección musical subrayaron que el coro mantiene sus puertas abiertas para todas las personas de la comunidad ciega y con baja visión de Punta Arenas que deseen explorar el canto como herramienta de expresión y desarrollo personal.
Diego Ochoa precisó que el ingreso al taller no contempla barreras técnicas ni procesos selectivos: no se realizan audiciones ni se exige experiencia musical previa, pues la formación vocal se imparte íntegramente desde cero. Quienes deseen sumarse a este proyecto cultural austral solo deben acercarse directamente a la sede de AGACI para integrarse a los ensayos y ser parte de las próximas presentaciones del elenco.