Coro de AGACI emociona con repertorio popular en Punta Arenas y abre convocatoria sin audiciones para sumar nuevas voces

Con ocho interpretaciones que rescataron clásicos de las décadas de 1960 y 1980, la agrupación celebró el fruto de cuatro meses de intenso perfeccionamiento vocal. La entidad extiende ahora una invitación abierta a toda la comunidad ciega magallánica para integrarse gratuitamente al elenco de cara a 2027.