ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Principio de incendio moviliza a tres compañías de Bomberos en hostal del centro de Punta Arenas Perito de la PDI identifica científicamente cuerpo hallado en Porvenir: Corresponde a tripulante desaparecido en San Juan Alarma en Valparaíso por "La Jauría": Banda juvenil asalta violentamente a turistas y peatones en Plaza Victoria Encuentran cuerpo de un hombre en las costas de Porvenir: Investigan si corresponde a tripulante de la embarcación Sebastián IV
> Tribunales

Contraloría acredita que abogado del GORE Magallanes intervino en adjudicación a empresa vinculada a familiares

Un dictamen tras la fiscalización del diputado Alejandro Riquelme reveló que el profesional Marcos Loaiza aprobó una licitación a la empresa Forestal Los Robles Ltda. sin abstenerse del proceso. El organismo ordenó un sumario, un examen de cuentas y envió los antecedentes a la Fiscalía por posibles delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias.

Periodista Web
Periodista Web

La Contraloría General de la República emitió un contundente pronunciamiento tras constatar irregularidades en procesos de contratación llevados a cabo por el Gobierno Regional (GORE) de Magallanes, tras una investigación impulsada por el diputado Alejandro Riquelme.

El informe acreditó que el abogado del GORE, Marcos Loaiza Miranda, firmó la resolución que adjudicó una licitación a la firma Forestal Los Robles Ltda., cuyos socios corresponden al suegro y al cuñado de su hermana. Pese a la obligación legal de abstenerse por conflicto de interés, el profesional participó en la tramitación. Junto con ello, el ente contralor detectó un incumplimiento en las bases del concurso: la empresa obtuvo una prórroga de plazo del 71,43%, superando el límite máximo permitido del 25%.

Ante la gravedad de los hechos, Contraloría ordenó al GORE instruir un procedimiento disciplinario y ejecutar un examen de cuentas para auditar el impacto patrimonial. Asimismo, remitió la totalidad de los antecedentes al Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales por negociación incompatible y tráfico de influencias. El parlamentario querellante criticó la falta de control interno y el rol fiscalizador del Consejo Regional, asegurando que fiscalizará las sanciones derivadas del caso.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS