Autoridades refuerzan fiscalizaciones a carnicerías en Magallanes previo a Fiestas Patrias

A pocos días de las festividades de Fiestas Patrias, las autoridades de la Región de Magallanes intensificaron las inspecciones a los locales de expendio de carne con el objetivo de resguardar la salud pública y asegurar la calidad de los alimentos consumidos por la población. Equipos de la Seremi de Salud y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) encabezaron un operativo conjunto en la carnicería Nueva Porvenir de Punta Arenas.

El seremi de Salud (s), Eduardo Castillo, detalló que existen 45 establecimientos registrados en la zona y que los fiscalizadores ya han inspeccionado entre 10 y 15 locales, con la meta de cubrir el 100% de la red antes del inicio de las celebraciones. Durante las visitas se evalúan las temperaturas de refrigeración, higiene de superficies, fechas de vencimiento, vestimenta del personal y la trazabilidad de los cortes.

Cadena de custodia y recomendaciones al consumidor

Por su parte, el seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, junto al director regional del SAG, Gustavo Stanton-Yonge Molkenbuhr, destacaron que el control estatal abarca desde el predio de origen y el matadero hasta el transporte y punto final de venta. “Controlamos este producto para garantizar que corresponda efectivamente a su origen y tipificación”, precisó la autoridad del SAG.

Desde el sector comercio, la propietaria de la carnicería Nueva Porvenir, Sandra Jadrijevic, valoró la presencia de los fiscalizadores y recomendó a los compradores verificar siempre el olor, color y temperatura de la carne. Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a comprar exclusivamente en el comercio formal y autorizado para prevenir enfermedades entéricas.