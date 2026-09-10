Sercotec inaugura feria de Fiestas Patrias con diez emprendedoras en el Mall Espacio Urbano de Punta Arenas

En el marco de las vísperas de Fiestas Patrias, el Centro de Negocios Sercotec Punta Arenas puso en marcha una feria de emprendimiento en las instalaciones del Mall Espacio Urbano, donde diez usuarias de la red presentan una oferta variada de productos que incluye joyería, vestuario impreso, letreros decorativos y gastronomía típica.

La muestra se encuentra ubicada estratégicamente en el pasillo de alto flujo ubicado entre las cajas del supermercado y el gimnasio del recinto comercial. La directora regional de Sercotec, Sabrina Garay, enfatizó el valor de la vitrina en una época de alta demanda: “Estamos felices porque sabemos que es una fecha económicamente muy activa y queremos traer lo mejor de lo nuestro para quienes visitan el Mall”, indicó.

Diversidad de oferta y pymes destacadas

Entre los stands presentes destaca De Campo y Monte, pyme de Ivana Marcenaro enfocada en la comercialización de diversas cepas de yerba mate y accesorios para la tradicional mateada. Asimismo, participa Art Magallanes de Karen Ayán, marca reconocida con el sello Marca Chile, y Taller 153 de Daniela Vera, emprendimiento enfocado en letreros y tablas de amasar de madera, clave para la preparación de empanadas dieciocheras.

El seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke, destacó que estas instancias son posibles gracias a los convenios vigentes entre el Centro de Negocios, Espacio Urbano y Zonaustral para potenciar la comercialización de la micro y pequeña empresa. La feria atenderá al público de manera continuada hasta el domingo 13 de septiembre, en horario de 10:30 a 20:30 horas.