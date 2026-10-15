Corte de Apelaciones de Punta Arenas ratifica condena contra ciudadano chino por casino clandestino

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ratificó de forma íntegra la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal que condenó al ciudadano chino Yida Ji, responsable de operar un casino clandestino en pleno centro de la capital regional y de incurrir en el delito de receptación aduanera.

El fallo confirma la imposición de sanciones económicas que superan los $56 millones de pesos, penas de presidio sustitutivas en libertad y el comiso definitivo de 76 máquinas de juego incautadas durante las diligencias del caso. El fiscal Oliver Rammsy destacó la articulación interinstitucional entre la Fiscalía Local, la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI y el Servicio Nacional de Aduanas.

Origen de la causa y sanciones aplicadas

Los hechos se remontan al 17 de mayo de 2022, cuando inspectores municipales detectaron el funcionamiento irregular de un local comercial en calle Roca N°845, a pasos de la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero. El recinto era administrado por Comercial Lucky SpA, sociedad representada por el condenado, sin contar con patente comercial ni autorización legal para la explotación de juegos de azar.

En el plano judicial, por el delito de explotación ilegal de juegos de azar se le impusieron 61 días de reclusión menor y una multa de 11 UTM. En tanto, por la receptación aduanera de los equipos de procedencia extranjera —los cuales no contaban con documentación de ingreso y generaron un perjuicio fiscal de $15.236.582 en tributos no percibidos—, el tribunal fijó 541 días de presidio sustitutivo y una multa equivalente al valor total de la mercancía, cifrada en $56.140.685.