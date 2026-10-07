Decretan prisión preventiva para sujeto imputado por brutal golpiza en intersección de Punta Arenas

En el Juzgado de Garantía de Punta Arenas se llevó a cabo la audiencia de formalización de la investigación en contra de Javier Antonio López Vera, imputado como autor del delito de lesiones graves tras perpetrar una violenta agresión física en contra de Daniel Ramos Moreno durante la madrugada del pasado lunes en la vía pública.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el hecho se registró en la intersección de las avenidas Independencia y España. En dicho lugar, el imputado abordó a la víctima propinándole reiterados golpes de puño y patadas, provocando que este impactara contra una pared antes de desplomarse en la vereda.

Ataque en el suelo, registros en video y lesiones graves

De acuerdo con el relato fiscal sustentado en declaraciones de testigos y registros en video exhibidos ante el tribunal, tras la agresión inicial López Vera regresó a la escena acompañado por su pareja y un vecino. Pese a que Ramos Moreno se encontraba indefenso en el suelo, el acusado continuó propinándole patadas, teniendo que ser contenido físicamente por su acompañante para evitar consecuencias aún más graves.

El móvil del ataque se habría originado por una disputa previa vinculada a la supuesta sustracción o uso no autorizado de una tarjeta bancaria de López Vera. Producto de la golpiza, la víctima debió ser ingresada a un centro asistencial con un traumatismo encéfalo craneano, fracturas nasales y fractura en el piso orbitario.

Prisión preventiva y antecedentes penales

Pese a que la defensa del imputado solicitó aplicar cautelares de menor intensidad —como el arresto domiciliario—, el tribunal acogió los argumentos de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva de López Vera. Para resolver la medida más gravosa, la magistrada ponderó la violencia del ataque, el peligro para la seguridad de la víctima y la sociedad, sumado a que el imputado cuenta con condenas anteriores por el delito de robo con intimidación. Se fijó un plazo de 60 días para el cierre de las diligencias.