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Detienen a ciudadano extranjero acusado de agresión sexual contra menor de 14 años en Punta Arenas

El operativo fue concretado por la Brisex de la PDI tras una orden verbal de detención gestionada por la Fiscalía. El Juzgado de Garantía amplió el plazo de detención hasta este viernes para concretar exámense médicos y tramitar un RUT provisorio.

Periodista Web
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Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (Brisex) de la Policía de Investigaciones de Punta Arenas concretaron la detención de un ciudadano de nacionalidad colombiana —quien permanece en el país con permiso transitorio— acusado de perpetrar un delito de agresión sexual contra una niña menor de 14 años.

Los hechos denunciados habrían ocurrido durante la jornada del pasado miércoles. Dado que al momento de estampada la denuncia ya había vencido el plazo legal de flagrancia, la Fiscalía gestionó de urgencia una orden verbal de detención ante la jueza de garantía Paula Stange, permitiendo a los efectivos policiales dar con el paradero del sospechoso y concretar su arresto.

Detención ampliada a la espera de formalización

Durante la audiencia de control, el tribunal declaró ajustado a derecho el procedimiento de la PDI. No obstante, el Ministerio Público solicitó la ampliación del plazo de detención del imputado antes de formalizar la investigación.

La solicitud del ente fiscalizador se justificó en la necesidad de esperar los resultados de un examen médico pericial pendiente, además de gestionar la asignación de un Rol Único Tributario (RUT) provisorio para el ciudadano extranjero, requisito indispensable para el correcto procesamiento judicial. El Juzgado de Garantía acogió la petición y programó la audiencia de formalización de cargos para este viernes a las 10:30 horas, instancia donde se solicitarán las medidas cautelares correspondientes.

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