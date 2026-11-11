Comunidad venezolana celebrará en Punta Arenas la fiesta de la Virgen de Chiquinquirá más austral del mundo

Por cuarto año consecutivo, la comunidad venezolana residente en Punta Arenas conmemorará la festividad en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona del estado Zulia y de Colombia. La ceremonia religiosa se desarrollará el miércoles 18 de noviembre a las 20:00 horas en el Santuario de San Sebastián, ubicado en Avenida Los Flamencos 0815.

El oficio congregará a fieles locales y migrantes en una tradición que marca el preludio de las festividades de fin de año, consolidándose además como la misa más austral del planeta dedicada a esta advocación mariana.

Durante la liturgia se presentará un nuevo altar diseñado para la veneración de la popularmente llamada “Chinita”. La ceremonia estará acompañada por la interpretación en vivo de la tradicional gaita zuliana, género musical que incorpora instrumentos típicos como el cuatro, tamboras, furros y maracas.

En esta oportunidad, la interpretación musical sumará una integración especial entre músicos venezolanos y jóvenes chilenos, articulando un espacio de intercambio cultural a través de la música folclórica.

La actividad será abierta a toda la comunidad magallánica y contará con cobertura de medios de comunicación de Venezuela, interesados en difundir el arraigo de esta devoción en la zona austral.