Irán declara como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina

El régimen de Irán declaró como organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea de Argentina, profundizando la crisis diplomática bilateral tras las medidas sancionatorias adoptadas por la administración del presidente Javier Milei.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní fundamentó la determinación como una respuesta de reciprocidad frente a lo que calificó como un “acto hostil” de Buenos Aires, luego de que en marzo pasado el Estado argentino incluyera en su listado terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Desde la cancillería persa argumentaron que su legislación interna faculta la aplicación de represalias automáticas contra aquellas naciones que secunden las políticas de Washington respecto a su cuerpo militar. A su vez, Teherán advirtió formalmente que el Ejecutivo trasandino deberá asumir “todas las consecuencias” derivadas de este escenario.

Conflicto diplomático y antecedentes judiciales

La decisión adoptada previamente por Argentina apuntó de manera directa a la Guardia Revolucionaria tras respaldarse en informes de inteligencia sobre actividades ilícitas transnacionales. Dichos antecedentes vincularon a la estructura armada con los ataques perpetrados contra la Embajada de Israel en 1992 y el atentado a la sede de la AMIA en 1994, episodios ejecutados en la capital trasandina que la justicia local atribuye a Irán y al grupo libanés Hezbolá.

La medida contra las ramas castrenses argentinas sigue a resoluciones análogas dictadas por Teherán a inicios de mes, cuando clasificó como entidades terroristas a la Marina Real y a la Fuerza Aérea británicas, además de calificar al servicio de inteligencia MI6 como grupo hostil.

A nivel internacional, el cerco sobre la Guardia Revolucionaria iraní se mantiene desde que Estados Unidos la catalogó formalmente como organización terrorista en 2019, política a la que se sumó a comienzos de este año la Unión Europea tras la represión interna de manifestaciones civiles.