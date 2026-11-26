La Corte Suprema deberá pronunciarse sobre el recurso de protección presentado por la defensa del exsargento del Ejército Jaime Huichalaf Simmerman, quien busca dejar sin efecto su retiro temporal de la institución luego de quedar sin calidad de imputado en la investigación por la muerte del cabo segundo Carlos Palacios Muñoz.

La causa experimentó un vuelco luego de que el máximo tribunal radicara la competencia en la justicia ordinaria, dejando la indagatoria en manos de la Fiscalía Local de Punta Arenas. En esta nueva etapa procesal, tanto la familia del joven militar de 25 años como organismos de derechos humanos interpusieron querellas por el delito de torturas contra un capitán, un teniente y otro sargento, excluyendo expresamente a Huichalaf.

“Hoy día no tiene la calidad de imputado ante la Fiscalía Local. El Ejército no ha dado pie atrás en cuanto a su retiro temporal, sin perjuicio de entender que, conforme lo dijo la misma familia, él fue la única persona que actuó y cumplió con su deber de estar más de una hora tratando de rescatar al cabo Palacios”, afirmó su abogado defensor, Marcos Ibacache, a las afueras de los tribunales en Punta Arenas.

Antecedentes de la tragedia en Ojo Bueno

El deceso del cabo segundo Carlos Palacios ocurrió el pasado 4 de marzo al interior de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos”, en el sector de Ojo Bueno, durante un ejercicio de natación realizado en una laguna pese a las fuertes rachas de viento.

En las primeras diligencias encabezadas por la Fiscalía Militar y la Brigada de Homicidios de la PDI, Huichalaf fue detenido, sometido a prisión preventiva y dado de baja de la institución.

“La posición de la familia refleja la posición de este defensor en cuanto a que él no tiene ninguna responsabilidad”, concluyó Ibacache, precisando que la acción constitucional ante la Corte Suprema incorpora este nuevo escenario judicial para revertir su salida de las filas castrenses.