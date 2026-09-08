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Fiscalía decide no perseverar en el denominado Caso Australis tras tres años de investigación

El Ministerio Público concluyó que no existen antecedentes suficientes para acusar al empresario Isidoro Quiroga ni a los demás imputados en la causa penal. El grupo chino Joyvio evaluará solicitar la reapertura de las indagatorias durante una audiencia fijada para el 20 de octubre, mientras las defensas anunciaron que solicitarán el sobreseimiento definitivo.

Periodista Web
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El Ministerio Público resolvió no perseverar en la investigación penal seguida en contra del empresario Isidoro Quiroga y otros ejecutivos en el marco del denominado Caso Australis, tras determinar que no se reunieron antecedentes suficientes para formular una acusación ni llevar el caso a un juicio oral.

La causa penal, que se extendió por tres años, tuvo su origen tras la venta de la salmonera Australis Seafoods al conglomerado chino Joyvio, entidad que querelló a la antigua administración acusando presuntas irregularidades en la transacción. Con el cierre de la indagatoria anunciado este 7 de septiembre, la representación del grupo Joyvio en Chile buscará el próximo 20 de octubre que el tribunal autorice la reapertura de las diligencias o faculte la continuidad de la acción de forma privada.

En tanto, la defensa del expresidente del directorio de la compañía, Martin Guiloff Salvador, encabezada por los abogados Jonatan Valenzuela y Miguel Chaves, valoró la resolución de la Fiscalía sosteniendo que no se cometió delito alguno durante la gestión. Asimismo, los profesionales confirmaron que avanzarán en las instancias judiciales correspondientes para solicitar el sobreseimiento definitivo de su representado.

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