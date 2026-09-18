Formalizan a comerciante en Punta Arenas por faenamiento clandestino e infracción a la Ley de Mataderos

Con las medidas cautelares de arraigo regional y firma mensual quedó Rosa Nereida Sánchez González, tras ser formalizada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por los delitos de faenamiento clandestino e infracción a la Ley de Mataderos.

El procedimiento penal derivó de una fiscalización conjunta efectuada por la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Seremi de Salud y el Servicio de Impuestos Internos (SII) al establecimiento “Mi Punto Ven”, ubicado en calle José Martínez de Aldunate Nº 1890. En el lugar, las autoridades descubrieron en una bodega dos piezas de vacuno dentro de bolsas plásticas negras, sin refrigeración, timbres sanitarios ni certificación de origen.

Sin trazabilidad y riesgo sanitario

Al momento de la inspección, la administración del local no presentó facturas ni guías de despacho que permitieran acreditar la trazabilidad ni el origen legal de los cortes. Dado el riesgo directo para la salud pública de la población, el Ministerio Público le imputó a la mujer la comercialización de carne de procedencia ilícita en calidad de autora.

En la audiencia de formalización, el tribunal decretó la destrucción de la carne incautada y fijó un plazo de investigación de 70 días. La imputada deberá cumplir con la firma mensual en la Primera Comisaría de Carabineros a contar del 25 de septiembre, fijándose además una audiencia para explorar una salida alternativa para el próximo 13 de noviembre.