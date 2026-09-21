ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Piden más de 16 años de cárcel por femicidio tentado y desacato reiterado Formalizan a cuatro adolescentes por amenazar de muerte a menor de residencia de protección Investigan intencionalidad en incendio que afectó a camioneta Con dos machetes irrumpió en una fiesta dieciochera y atacó a un invitado
> Crónica

Cazas F-16 realizarán sobrevuelo sobre el Estrecho de Magallanes en Punta Arenas y Porvenir

Las aeronaves de combate de la Fuerza Aérea de Chile arribaron tras un vuelo directo desde el norte del país apoyado por un avión cisterna KC-135. Operarán en la Región de Magallanes en el marco de ejercicios de instrucción de la IVª Brigada Aérea.

Periodista Web 3
Periodista Web 3

Durante la jornada de este lunes 21 de septiembre, aeronaves F-16 Block 50 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) ejecutarán pasadas aéreas sobre el Estrecho de Magallanes en las comunas de Punta Arenas y Porvenir, en el marco de los entrenamientos programados para la zona austral.

Los sobrevuelos se realizarán a partir de las 17:30 y 18:30 horas. En Punta Arenas, la ruta contempla un trazado en paralelo a la costa del Estrecho de Magallanes, cubriendo el tramo comprendido entre el Casino Dreams y el Monumento a la Goleta Ancud, para luego continuar por otros sectores de la capital regional.

Los aviones de combate se desplegaron en el extremo austral tras realizar un vuelo sin escalas desde la zona norte del territorio nacional hasta la capital magallánica, contando con el soporte logístico y reabastecimiento en vuelo de una aeronave KC-135, avión que también aterrizó en la zona.

Operaciones desde la Base Aérea Chabunco

Durante su estadía en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, las tripulaciones de los F-16 operarán desde la Base Aérea Chabunco, participando en jornadas de instrucción conjunta con el personal y los medios aéreos de la IVª Brigada Aérea.

Desde la institución invitaron a la comunidad a presenciar el paso de los cazas y a compartir sus registros fotográficos y audiovisuales en redes sociales etiquetando a la cuenta oficial @FACh_Chile.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS