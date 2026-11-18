El Presidente de la República, José Antonio Kast, junto a la Primera Dama, María Pía Adriasola, encabezó este miércoles en Shenzhen el lanzamiento de la exhibición de cerezas chilenas en la tienda insignia de Pagoda (BGY), ubicada en el distrito de Futian.

La comitiva presidencial fue recibida por el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio; la directora ejecutiva del Comité de Cerezas, Claudia Soler; el director general de ProChile, Ignacio Fernández, y el presidente de Pagoda (BGY), Yu Huiyong. Tras recorrer el recinto e inaugurar la muestra, las delegaciones presenciaron un espectáculo tradicional chino de cambio de máscaras.

En su discurso, Kast resaltó la solidez del vínculo económico con el gigante asiático y el rol del sector frutícola nacional: “Hoy China es nuestro principal socio comercial, con un intercambio que el año pasado superó los 60 mil millones de dólares. Puedo decir que Chile cumple su palabra. Somos un socio serio y confiable, que cree en el libre comercio, que respeta las reglas y que mira esta relación con una visión de largo plazo”.

El Mandatario también valoró el esfuerzo de los agricultores chilenos frente a los fenómenos climáticos registrados en los últimos meses. “Esta misma primavera, la lluvia, el granizo, golpearon a muchos huertos y hay productores que perdieron gran parte de su fruta que tenía como destino China. Aun así, estamos aquí, ya que los hombres y las mujeres del campo de Chile no se rinden. Chile no se rinde nunca”, afirmó.

Cifras de una industria clave para las exportaciones

Durante 2025, Chile se consolidó como el primer exportador mundial de cereza fresca por valor, con envíos por US$ 3.274 millones, cifra equivalente al 39% de las exportaciones frutícolas del país. Actualmente, la superficie plantada bordea las 78.000 hectáreas —cerca del triple que hace una década— y la temporada genera 200.000 empleos directos, posicionando a la fruta como la segunda industria exportadora nacional después del cobre.

Al cierre de la ceremonia, un robot con inteligencia artificial entregó al Jefe de Estado y a la Primera Dama una caja de cerezas que posteriormente obsequiaron a una familia de Shenzhen como la primera de la temporada.