Formalizan a sujeto por violenta irrupción y amenazas cobrando supuesta deuda en parcela de Agua Fresca

En el Juzgado de Garantía de Punta Arenas se llevó a cabo la audiencia de control de detención y formalización en contra de un individuo imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de violación de morada violenta y amenazas condicionales.

El sujeto compareció luego de que se dejara sin efecto una orden de detención dictada tras no haberse presentado a una citación judicial agendada para el pasado 17 de junio de 2026. Ante la presencia del acusado, el magistrado Ignacio Low anuló el sobreseimiento temporal de la causa y ordenó su retiro del Registro Nacional de Prófugos.

Intimidación por cobro de dinero en Villa Split

Según la relación de hechos expuesta por la Fiscalía, los ilícitos ocurrieron el 23 de marzo de 2025, a la altura del kilómetro 25,8 Sur en Villa Split, sector de Agua Fresca. A aquel lugar llegó el imputado a bordo de un vehículo Mazda Premacy azul junto a dos acompañantes, ingresando de forma violenta a una parcela habitada.

Una vez en la propiedad, el grupo descendió del automóvil e intimidó al dueño de casa con objetos contundentes, exigiéndole la entrega de dinero mediante empujones, insultos y amenazas de agresiones físicas y daños a sus vehículos. La víctima, que ya había recibido advertencias previas mediante audios de WhatsApp por una supuesta deuda pendiente con uno de los involucrados, debió solicitar dinero a un vecino presente para entregárselo a los agresores antes de que se dieran a la fuga.

El magistrado decretó para el imputado las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición absoluta de acercarse a la víctima y a su domicilio. Además, a solicitud de la defensa, el tribunal agendó una audiencia para el próximo 17 de noviembre a las 09:30 horas con el objetivo de explorar un eventual acuerdo reparatorio.