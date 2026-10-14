Fuera de la cárcel cumplirá sentencia hombre condenado por abusar de menor

En una audiencia resolutiva desarrollada en los tribunales de la capital regional, se dio lectura a la sentencia dictada en contra de un imputado de 86 años, cuya identidad se mantiene en reserva para resguardar la intimidad de la víctima, tras ser hallado culpable en calidad de autor de abuso sexual infantil.

Según la acusación acreditada durante el juicio, las agresiones ocurrieron de manera continuada entre los años 2013 y 2015 en una vivienda ubicada en calle Tucapel, en el Barrio 18 de Septiembre de Punta Arenas. En dicho inmueble, el acusado arrendaba una habitación a la abuela de la afectada, aprovechando la convivencia cotidiana e intimidad del lugar para abordar a la niña cuando esta tenía apenas entre 5 y 6 años de edad. El caso se destapó en 2018, cuando la víctima enfrentó al sujeto y relató lo sucedido a su entorno familiar.

Condena y penas accesorias

Tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el tribunal resolvió condenar al hombre a la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo. No obstante, al cumplir con los requisitos contemplados en la ley, se le otorgó la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva por el mismo periodo de tiempo, quedando sujeto al control del Centro de Reinserción Social y a un plan de intervención individual.

A su vez, el fallo judicial estableció severas penas accesorias: la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos u oficios que involucren el contacto directo con personas menores de edad, la prohibición de ejercer la guarda de menores, y la sujeción a la vigilancia de Carabineros cada tres meses durante un lapso de 10 años tras el cumplimiento de la condena.