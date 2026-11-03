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Gendarmería allanó dos módulos de la cárcel de Punta Arenas e intervino a 118 internos

El operativo sorpresa del Plan PARE incluyó la revisión exhaustiva de celdas y espacios comunes en el principal recinto penitenciario de Magallanes.

Fernando Cumare
Fernando Cumare

Personal de Gendarmería de Chile ejecutó un operativo extraordinario de registro y allanamiento al interior del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, procedimiento que permitió fiscalizar directamente a 118 personas privadas de libertad.

La intervención, enmarcada en el Plan de Allanamientos Regionales Extraordinarios (PARE), se concentró en dos módulos del recinto. Durante las faenas, los funcionarios penitenciarios inspeccionaron celdas, dormitorios y patios comunes con el propósito de retirar elementos prohibidos y evitar la comisión de ilícitos.

El despliegue estuvo liderado en terreno por el director regional de la institución, coronel Claudio González García, y contó con la presencia del seremi de Seguridad Pública, Ronald López Rivas.

Desde la dirección regional precisaron que este tipo de intervenciones sorpresa continuarán aplicándose de forma regular para reforzar la seguridad y el régimen interno del penal magallánico.

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