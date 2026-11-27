juicio oral irá Cristopher Aguilar Argel, imputado por agredir, amenazar y rociar con combustible a una guardia de seguridad en el terminal de buses Mina Loreto de Punta Arenas. Tras la audiencia de preparación realizada en el Juzgado de Garantía, se confirmó que el debate definitivo se desarrollará en enero próximo y que la parte acusadora solicita una pena total de 540 días de presidio —270 días por cada delito—.

Durante la instancia judicial se rechazaron las salidas alternativas propuestas por la defensa, por lo que el acusado enfrentará el juicio por los delitos de lesiones menos graves y amenazas.

Los hechos se remontan a la medianoche del 9 de marzo de 2022 en la intersección de Ignacio Carrera Pinto con calle Chiloé, donde el sujeto saltó la reja perimetral y golpeó a la trabajadora con puños y pies tras amenazarla. Según expuso la parte querellante, la víctima también fue rociada con combustible con intención de prenderle fuego, ataque que no se consumó gracias a la intervención de transeúntes y Carabineros.

Al cierre de la audiencia, el abogado querellante Juan Srdanovic descartó que el imputado sea una persona en situación de calle, precisando que cuenta con recursos y representación particular, además de advertir sobre la falta de iluminación y seguridad en el terminal Mina Loreto.