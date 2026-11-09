¿Vale la pena comprar muebles en Black Friday? Qué revisar antes de aprovechar una oferta

Comprar muebles durante una jornada de descuentos puede ser una gran oportunidad para renovar la casa pagando menos. Sin embargo, a diferencia de otros productos, un mueble se elige pensando en varios años de uso, por lo que un error en las medidas, el material o el despacho puede transformar una buena oferta en un problema. Por eso, más que dejarse llevar por el porcentaje de rebaja, conviene revisar algunos detalles clave antes de pagar.

En ese contexto, el Black Friday aparece como una de las últimas oportunidades del año para cambiar el sofá, sumar una mesa o renovar el dormitorio. Este 2026, la Cámara de Comercio de Santiago fijó el evento entre el viernes 27 y el lunes 30 de noviembre, días en que muchas tiendas suelen incluir rebajas en decoración y muebles para el hogar. Con algo de planificación, es posible aprovechar esos cuatro días sin arrepentimientos.

Medir antes de comprar: el paso más importante

El error más común al comprar muebles es no medir el espacio disponible. Antes de elegir, conviene registrar el ancho, el largo y la altura del lugar donde irá el mueble, además de considerar el espacio necesario para circular a su alrededor. Así, evitas que una mesa, un sofá o un rack terminen ocupando más de lo previsto.

También es fundamental medir puertas, pasillos, escaleras y ascensores. Muchas veces, el mueble cabe perfecto en el living, pero no logra pasar por la entrada del departamento. Por eso, revisar estas medidas con anticipación es tan importante como fijarse en el diseño.

Materiales y terminaciones: lo que define la durabilidad

No todos los muebles están fabricados con los mismos materiales, y esa diferencia influye directamente en su vida útil. La madera maciza suele ser más resistente y duradera, mientras que los tableros de aglomerado o MDF son más livianos y económicos, aunque más sensibles a la humedad y a los golpes. Por lo tanto, conviene revisar la ficha técnica y no quedarse solo con las fotos.

En el caso de los muebles tapizados, la tela y el relleno marcan la diferencia. Las telas antimanchas o fáciles de limpiar son ideales para hogares con niños o mascotas, mientras que una espuma de buena densidad ayuda a que el asiento no se deforme con el uso. Del mismo modo, revisar las costuras, las patas y la estructura permite anticipar qué tan bien resistirá el paso del tiempo.

Comodidad y proporción: el caso de las poltronas

Al elegir muebles para descansar, la comodidad debe estar por sobre la estética. Una poltrona, por ejemplo, puede convertirse en el rincón favorito para leer o tomar café, siempre que la altura del asiento, la profundidad y el respaldo se adapten a quien la usará. Por eso, conviene revisar estas medidas y compararlas con las de un sillón que ya te resulte cómodo.

Además, es importante que su tamaño converse con el resto del living. Una poltrona demasiado grande puede recargar el espacio, mientras que una muy pequeña puede verse perdida junto a un sofá de gran tamaño. Elegir colores y materiales que dialoguen con la decoración existente ayuda a que el conjunto se vea armónico.

Armado, despacho y plazos de entrega

Antes de concretar la compra, revisa si el mueble viene armado o si requiere instalación. Algunos modelos incluyen instrucciones y herramientas básicas, mientras que otros pueden necesitar más tiempo o ayuda para ensamblarlos. Conocer este detalle evita sorpresas el día de la entrega.

El despacho es otro punto clave, sobre todo en fechas de alta demanda. Durante el Black Friday, los plazos de entrega pueden extenderse más de lo habitual, por lo que conviene revisar con anticipación los tiempos estimados, el costo del envío y si incluye entrega en el piso o dentro del hogar. Así, podrás organizarte mejor y evitar contratiempos.

Garantía, cambios y derecho a retracto

Antes de pagar, revisa las condiciones de garantía y la política de cambios y devoluciones. Es importante saber qué cubre la garantía, por cuánto tiempo y cómo hacerla efectiva en caso de fallas en la estructura o en los materiales. Guardar la boleta y las fotos del producto al recibirlo también ayuda ante cualquier reclamo.

En las compras online, además, la ley del consumidor en Chile contempla el derecho a retracto, salvo que el vendedor lo excluya de manera expresa. Por eso, conviene leer las condiciones de cada tienda antes de comprar. Si tienes dudas sobre tus derechos, el SERNAC entrega orientación sobre garantías y devoluciones.

Cómo reconocer una buena oferta

Para saber si un descuento es real, lo ideal es seguir el precio del mueble que te interesa durante las semanas previas al evento. De esta forma, podrás comparar el valor de oferta con el habitual y detectar rebajas infladas. Asimismo, revisar opiniones de otros compradores entrega pistas sobre la calidad real del producto.

Por último, define un presupuesto y una lista de prioridades antes de que comiencen las ofertas. Así, evitarás compras impulsivas y podrás concentrarte en lo que realmente necesitas. Con esa preparación, el Black Friday puede convertirse en el momento ideal para renovar tus espacios con muebles que disfrutarás por muchos años.