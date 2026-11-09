Club de Leones Cruz del Sur aclara autonomía de sus centros tras mención presidencial en la Teletón

El Club de Leones Cruz del Sur emitió una declaración pública para precisar la pertenencia, origen y gestión de sus Centros de Rehabilitación, a raíz de las declaraciones emitidas por el Presidente José Antonio Kast durante la reciente transmisión televisiva de la Teletón, instancia donde el Mandatario valoró la labor de la entidad en favor de las personas con discapacidad.

Si bien la institución agradeció el reconocimiento a su labor, estimó fundamental disipar confusiones respecto a la estructura de funcionamiento de sus dependencias, subrayando que se trata de un esfuerzo nacido, financiado y respaldado por la propia comunidad austral.

“Los Centros de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur pertenecen a Magallanes. Nacieron en nuestra región, se han construido gracias al compromiso de sus habitantes. No dependen de Teletón, ni económica ni administrativamente. En nuestra región no existen Centros Teletón”, enfatizó la organización en el documento.

La directiva recordó que este proyecto solidario comenzó en 1986 bajo el alero de los leones magallánicos y con el concurso de profesionales de la salud, entidades públicas y el sector privado local, consolidando cuatro décadas de trayectoria ininterrumpida.

A diferencia del enfoque de otras instituciones, el modelo implementado en la zona brinda cobertura integral a pacientes durante todo su ciclo vital, otorgando prestaciones médicas y terapéuticas tanto a niños como a adultos y personas mayores.

Desde el Club de Leones Cruz del Sur llamaron a la ciudadanía a sumarse activamente a las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, campaña solidaria regional fijada para el próximo 21 de noviembre.