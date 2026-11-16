Autoridades regionales anunciaron la apertura oficial de las postulaciones al tradicional instrumento DFL 15, un beneficio administrado por Corfo destinado a bonificar hasta el 20% de las inversiones productivas realizadas por pequeñas y medianas empresas (Pymes y Mipymes) en zonas extremas.

El llamado está dirigido a aquellos emprendedores que hayan realizado inversiones durante los años 2024, 2025 y 2026. El objetivo principal de esta herramienta es aliviar la carga económica de los comerciantes y fomentar la creación de empleo en la región de Magallanes.

Para acceder a esta bonificación, los postulantes deben respaldar sus inversiones mediante facturas o documentos contables válidos. Además, las bases establecen requisitos específicos para ciertos rubros. En el caso de la adquisición de vehículos, solo son elegibles camiones con una capacidad superior a 2.500 kilos y vehículos de transporte de pasajeros (buses o minibuses) con un mínimo de 15 asientos.

El impacto real: El caso de Ritchie’s

El impacto de este reintegro económico se refleja directamente en negocios locales como “Ritchie’s”, una popular hamburguesería ubicada en Punta Arenas. Susan Gómez, copropietaria del local junto a su hermana Marcela y su cuñado Ricardo (creador de las recetas), relató cómo el DFL 15 marcó un antes y un después en su negocio.

“Postulamos dos veces al DFL 15. El primer año para profesionalizar los equipos, porque veníamos con equipos de cocina de casa. Así que compramos freidoras, mesón refrigerado, visicooler. Y el segundo año ya para mejorar la producción: el horno, una ovilladora para nuestro pan, una cafetera”, comentó Gómez.

Hoy, Ritchie’s cuenta con una nutrida carta que supera las 20 variedades de hamburguesas y opciones vegetarianas. Para Susan, este tipo de herramientas son vitales: “Sirve, es un aporte real. Los emprendedores tenemos muy pocos beneficios. Es difícil porque no tenemos una espalda financiera, somos personas normales que no tenemos grandes recursos. Cualquier ayuda sirve para mejorar en base a nuestro presupuesto”, concluyó.

Cómo postular

El proceso de postulación se encuentra habilitado desde hoy a través del sitio web oficial de Corfo (www.corfo.gob.cl). Los emprendedores interesados tendrán plazo para enviar sus antecedentes y proyectos hasta las 15:00 horas del próximo 31 de diciembre.