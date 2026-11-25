La Corte de Apelaciones fijó para el próximo 14 de diciembre a las 13:00 horas la lectura del fallo respecto del recurso de nulidad presentado por la defensa del exalcalde de Natales, José Fernando Paredes, instancia que se realizará en la secretaría del tribunal.

La resolución se adoptó luego de que el tribunal de alzada revisara los alegatos de las partes durante la mañana de este martes. En la audiencia participaron el equipo defensor encabezado por el abogado Juan Carlos Rebolledo, representantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y un abogado de la Fiscalía de Ñuble.

Tras la jornada en estrados, Rebolledo detalló que la exposición de la defensa se centró en dos causales principales destinadas a invalidar tanto el juicio como el veredicto condenatorio.

“Se incluyó una tercera causal subsidiaria que tiene relación con anular solo la sentencia porque habría una errada determinación de la pena que debiera aplicársele en caso de confirmarse la sentencia, es decir, que no era nula”, explicó el jurista.

En contraste, el Ministerio Público y los querellantes se opusieron a la acción judicial. Según relató el propio defensor, tanto la Fiscalía de Ñuble como el CDE solicitaron el rechazo del recurso, argumentando que la resolución impugnada estaba correctamente redactada y carecía de los vicios alegados.

Concluida la etapa de alegatos, los intervinientes quedaron a la espera de la decisión definitiva de los magistrados a mediados de diciembre.