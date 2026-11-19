El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para tres provincias de la Región de Magallanes ante el pronóstico de posibles tormentas eléctricas durante este jueves 19 de noviembre.

La determinación entró en vigencia este miércoles luego de que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitiera el Aviso Meteorológico A631, alertando sobre la probabilidad de este fenómeno climático en distintos sectores del territorio austral.

Zonas bajo monitoreo reforzado

De acuerdo con lo informado por Senapred, la alerta abarca las provincias de Magallanes, Última Esperanza y Tierra del Fuego. El pronóstico técnico detalla que las tormentas eléctricas podrían registrarse en la cordillera austral norte, la zona insular norte y las pampas patagónicas norte y sur.

La medida se mantendrá activa hasta que las condiciones meteorológicas ameriten su levantamiento, periodo durante el cual se reforzará la vigilancia y la coordinación operativa entre los organismos del sistema de emergencia.

Recomendaciones a la población

Ante el desarrollo de tormentas eléctricas, Senapred llamó a la comunidad a evitar la cercanía con maquinarias, cercas metálicas, alambrados y líneas eléctricas o telefónicas.

También aconsejó suspender el uso de equipos radiales, sistemas GPS y teléfonos fijos o móviles mientras se registre el evento. Las autoridades continuarán monitoreando la evolución del tiempo para adoptar medidas adicionales si la situación lo requiere.