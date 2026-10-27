Harry Kane y Alexia Putellas se consagran con el Balón de Oro 2026 en el London Palladium

El fútbol internacional vivió una velada de consagración este lunes 26 de octubre con la entrega del Balón de Oro 2026, certamen que en su edición número 70 coronó al delantero inglés Harry Kane y a la futbolista española Alexia Putellas con los máximos galardones en las categorías masculina y femenina, respectivamente. La gala se celebró sobre el escenario del emblemático London Palladium, en la capital británica.

En la categoría masculina, Kane ratificó su estatus estelar al mando del Bayern Múnich y como capitán de la selección de Inglaterra, respaldado por una temporada en la que firmó 73 goles combinando club y combinado patrio. Su victoria rompe una sequía de 25 años para su país, convirtiéndose en el primer inglés en ganar el galardón dorado desde Michael Owen en 2001.

Por su parte, Alexia Putellas agigantó su leyenda deportiva al conquistar su tercer Balón de Oro tras sus anteriores triunfos en 2021 y 2022. La mediocampista, ligada al FC Barcelona y al London City Lionesses, volvió a alzarse con el máximo cetro individual, consolidando su hegemonía en el balompié global.

El cuadro de honor de la gala 2026

La ceremonia reconoció además a los talentos emergentes y referentes de cada posición: