La tradicional SalmoJornadas agotó este sábado un total de seis mil porciones de salmón en menos de dos horas en Punta Arenas, reuniendo nuevos recursos para las 39° Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

La rápida venta en la capital regional se sumó a la jornada desarrollada este viernes en Puerto Natales, instancia en la que se comercializaron otras mil porciones entre los vecinos de la provincia de Última Esperanza.

Con el total de raciones vendidas en ambas comunas, la actividad gastronómica volvió a posicionarse como una de las principales iniciativas de recaudación ciudadana en el marco de la campaña solidaria regional.