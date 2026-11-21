La agrupación Parrilleros de Corazón protagonizó una masiva jornada gastronómica solidaria en calle Korner de Punta Arenas, reuniendo fondos en beneficio de las 39ª Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

Durante la actividad, los integrantes de la organización prepararon y pusieron a la venta distintas especialidades a la parrilla, incluyendo cordero y vacuno, convocando desde temprano a familias y vecinos que acudieron al sector para adquirir sus porciones.

A través de las ventas efectuadas durante la jornada, la comunidad sumó nuevos aportes económicos destinados a respaldar la campaña regional encabezada por el Club de Leones Cruz del Sur.