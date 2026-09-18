TOP de Punta Arenas absuelve a imputado por presunta violación en Porvenir y condena en costas a la Fiscalía

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó fallo absolutorio unánime en favor de N.S.C.B., quien enfrentaba acusaciones por el delito de violación contra una persona mayor de 14 años, por un hecho supuestamente ocurrido la madrugada del 23 de abril de 2023 en la comuna de Porvenir.

La Fiscalía Local solicitaba una pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, sosteniendo que el imputado habría ejercido violencia y aprovechado una presunta incapacidad de oponer resistencia por consumo de alcohol tras coincidir en un recinto nocturno. Sin embargo, la prueba rendida en el juicio echó por tierra la tesis del ente persecutor.

Fundamentos de la resolución judicial

El tribunal descartó la existencia de agresión o aprovechamiento, determinando a través de registros audiovisuales y testimonios que la denunciante conservó en todo momento su autonomía motora, guiando el trayecto hacia su domicilio e invitando al imputado a ingresar a la vivienda.

Asimismo, los peritajes forenses presentados en la audiencia vincularon las lesiones físicas a caídas previas sufridas en la vía pública y descartaron la presencia de restos biológicos del acusado. Al no acreditarse la falta de consentimiento ni la existencia del delito, la Justicia eximió de toda pena al imputado, levantó sus medidas cautelares y condenó al Ministerio Público y a la parte querellante al pago de las costas del proceso.