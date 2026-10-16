Tribunal de Punta Arenas declara culpable a Víctor Santana por el delito de robo con homicidio

Tras tres jornadas de debate en juicio oral, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó veredicto condenatorio en contra de Víctor Santana, declarándolo culpable del delito consumado de robo con homicidio, una de las figuras penales más gravosas del ordenamiento jurídico chileno.

El hecho ocurrió el 24 de febrero de 2025, luego de que la víctima cobrara el dinero de su finiquito laboral, una suma cercana a los $500.000. Tras concretar el cobro, el agresor lo abordó deliberadamente para sustraerle el efectivo en papel moneda, propinándole dos estocadas con un arma blanca que le provocaron la muerte en el lugar.

Rechazo a la tesis defensiva y solicitud de presidio perpetuo

Durante el desarrollo de las audiencias, la Fiscalía de Punta Arenas —encabezada por la fiscal Wendoline Acuña Aliaga— junto al abogado querellante representante de la familia del fallecido, presentaron las pruebas biológicas, periciales y testimoniales de cargo. Con ello, el tribunal desestimó la postura defensiva que pretendía recalificar los hechos como dos delitos independientes de homicidio y hurto, pretensión que habría significado para el imputado un tope máximo de 20 años de presidio.

El abogado querellante, Pablo Chandía, valoró la resolución tras la conclusión del juicio: “Conocimos el veredicto condenatorio por el delito de robo con homicidio. De haberse acogido la tesis de la defensa, la pena podía ser de hasta 20 años; hoy está arriesgando presidio perpetuo calificado. Para la familia, tras más de un año de investigación, esto entrega algo de tranquilidad”, sostuvo. La sentencia definitiva con el tiempo exacto de condena se dará a conocer el próximo 26 de octubre en el tribunal magallánico.