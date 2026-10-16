Tribunal de Punta Arenas dicta veredicto condenatorio contra sujeto que intentó matar con su auto a la pareja de su exnovia

Tras cuatro intensas jornadas de juicio oral en los tribunales magallánicos, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó un veredicto condenatorio de forma unánime en contra de Miguel Ángel Pérez Guerrero, declarándolo autor del delito de homicidio simple en grado de frustrado.

Los hechos juzgados se remontan a comienzos de diciembre de 2025 en el sector sur de Punta Arenas. En aquella oportunidad, el imputado acudió de madrugada al domicilio de las víctimas, provocando daños en el inmueble para luego abalanzarse deliberadamente con su automóvil contra el afectado, quien era la actual pareja de su exnovia. El ataque le provocó lesiones de extrema gravedad, incluyendo una fractura en la base del cráneo, fractura en una mano y un politraumatismo corporal severo con secuelas que persisten hasta la actualidad.

Acreditación de la intencionalidad y fecha de sentencia

Durante el desarrollo del juicio, la representación del Ministerio Público logró probar de manera concluyente la dinámica de los hechos y el dolo de matar motivado por los celos. La fiscal Carla Uribe detalló los alcances de la resolución judicial: “Tras un juicio que duró aproximadamente cuatro jornadas, hemos podido probar más allá de toda duda razonable que efectivamente estos hechos ocurrieron de esta forma, que fueron motivados por los celos y que en definitiva lo embistió con el dolo de causarle la muerte. La lectura de sentencia quedó programada para el día 26 de octubre de este año, alrededor de las 13:00 horas”.

Tras la acreditación de las pruebas biológicas, documentales y testimoniales presentadas por el organismo persecutor, el tribunal fijó para la fecha señalada la lectura de la sentencia, instancia en que se dará a conocer el tiempo exacto de presidio que deberá cumplir el condenado de forma efectiva.